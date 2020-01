Eisenstädter Fußgängerzone wurde am Freitag zur Parteienbegegnungszone.

Mit 20-minütiger Verspätung bei feucht-nebeligem Wetter und frischen Temperaturen sind die Grünen am Freitag in das Wahlkampffinale zur Burgenländischen Landtagswahl gestartet. Spitzenkandidatin Regina Petrik wurde beim Verteilen von Flyern und grünem Tee in der Fußgängerzone in Eisenstadt von Vizekanzler Werner Kogler persönlich unterstützt.



Im Mittelpunkt der kurzen Ansprachen von Petrik und Kogler vor einem riesigen Ball in Form des Planeten Erde standen Klimaschutz und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, der für das Pendler-Bundesland besonders wichtig ist. Für die besten Bilder sorgten aber nicht die Grünen selbst, sondern der Fleischer Otmar Tschürtz, der nach den Ansprachen auf die "Bühne" sprang und Kogler und Petrik Leberkässemmeln vom burgenländischen Mangalitzaschwein in die Hände drückte. "Es ist alles aus dem Burgenland", bewarb der Metzger seine Ware. "Ich sage immer: eine Leberkässemmel ist besser als ein Burger", reagierte Kogler schlagfertig und spielte auf die jüngste Kritik gegen ihn wegen des Besuches eines Fast-Food-Ladens an.



Kogler sah im Burgenland die "Zeit für Grüne in der Regierung reif". "Grün in der Landesregierung ist besser als Blau." Das hätten die Grünen in vielen Ländern bewiesen. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs sei im Burgenland, wo es besonders viele Pendler gibt, sehr wichtig, warb Kogler für das von der türkis-blauen Bundesregierung geplante 1-2-3-Ticket. Er bezeichnete das türkis-grüne Regierungsprogramm im Bereich des Klimaschutzes gar als "Gesamtkunstwerk".

© APA/ROBERT JAEGER

"Umweltschädliches Verhalten wird teurer und umweltfreundliches Verhalten wird billiger", so Kogler. Auch Petrik sah Klimaschutz und Verkehr als wichtigstes Themen für das Burgenland. "Wir haben einiges vor", so die Spitzenkandidatin.



Die Grünen waren freilich nicht die einzige Partei, die zwischen den Ständen des Bauernmarktes auf der Hauptstraße auf Stimmenfang gegangen war. Auch Türkise und Blaue versuchten, ihre Botschaften unter das Wahlvolk zu bringen. ÖVP-Spitzenkandidat Thomas Steiner wurde beim Verteilen von Kürbiskernen, Bleistiften und Stoffsackerln von Integrationsministerin Susanne Raab begleitet, mit der er zuvor einen Frauenintegrationskurs besucht hatte (s. auch eigene Meldung). Das ÖVP-Team fiel besonders durch die selbst gestrickten türkis-leuchtenden Schals auf, die im Zuge einer kreativen Wahlwerbungsaktion mit Charity-Komponente zugunsten der Krebshilfe Burgenland entstanden sind.



Auch blaue Wahlhelfer mit Körberl waren in der nebeligen Innenstadt unterwegs, sie beglückten die Passanten mit Arbeitshandschuhen, Fensteralarmanlagen und Feuerzeugen inklusive Taschenlampe, die laut den Verteilern besonders "bei älteren Damen beliebt sind, wenn sie auf den Friedhof gehen".