100 Menschen, die uns 2023 bewegen

Nach dem Krieg- und Teuerungsjahr 2022 wünschen sich die Österreicher Normalität.

Keine Frage, Europa und damit Österreich geriet im vergangenen Jahr von Regen in die Traufe. War 2021 das zweite Jahr der Corona-Pandemie mit vier Lockdowns, so überfiel Russlands Diktator Wladimir Putin am 24. ­Februar 2022 die Ukraine. Seitdem ist nichts mehr, wie es war: Die meisten EU-Staaten unterstützen die Ukraine militärisch, ­Österreich schickte tonnenweise Hilfsgüter. Auf der anderen Seite trägt ­Österreich die EU-Sanktionen gegen Putins Russland mit – was zu einer beispiellosen Teuerungswelle im Energiebereich geführt hat. Nach 10 Monaten Krieg sehnt sich Europa nach Frieden.

ÖSTERREICH listet jedenfalls 100 Menschen auf, die das Land 2023 bewegen könnten, ja auch Hoffnung versprühen. Die jungen ESA-Ersatzastronautin Carmen Possnig etwa könnte bald ins Weltall fliegen. Oder Vincent Kriechmayr oder... aber ­lesen Sie selbst!

Politik

Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau. Mächtigste ÖVP-Politikerin. Daheim in NÖ schwierige Wahl zu schlagen.

Karl Nehammer, Kanzler. Nach einem Jahr der Zugeständnisse an Grüne intern unter Druck.

Herbert Kickl, FPÖ-Chef. Umfrage-Sieger mit einem Problem: Keiner will mit ihm koalieren.

Pamela Rendi-Wagner, SP-Chefin. Will Kanzlerkandidatin werden, doch Dosko hat was dagegen.

Marlene Svazek, FP-Chefin SBG. Umtriebige rechte Salzburgerin vor Sprung über die 20 %.

Gerhard Karner, Innenminister. Müht sich seit Monaten mit den hohen Asylzahlen.

Peter Kaiser, Landeshauptmann. Im März wählt Kärnten – es ist seine wichtigste Wahl.

Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann. Fest überzeugt, besserer Kandidat als Rendi zu sein.

Magnus Brunner, Finanzminister. Hat Unglaubliches geschafft: Aus der kalten Progression .

Andreas Babler, Stadtchef. Roter Säulenheiliger – wann geht’s in die Bundespolitik?

Wirtschaft

Hartwig Löger, VIG. Der Ex-­Finanzminister wird Generaldirektor bei der führenden Ver­sicherungsgruppe.

Mark Mateschitz, Red Bull. Erbte das Imperium von seinem Vater. Er ist jetzt der reichste Österreicher.

Attila Dogudan, Do & Co. Catering-Erfolg bei der Fußball-WM. Jetzt Partner von Qatar Airways.

Horst Leitner, Hofer. Baut den Lebensmittel-Riesen im neuen Jahr stark aus.

Willi Cernko, Erste Group. Der Chef der Bankengruppe feilt an neuen Erfolgen.

Klemens Haselsteiner, Strabag. Sohn von Hans Peter Haselsteiner, wird neuer CEO.

Petra Draxl, AMS. Rückt in den Vorstand des Arbeitsmarktservice auf.

Andreas Matthä, ÖBB. Feiert mit der Staatsbahn im Sommer 100 Jahre ÖBB.

Johann Strobl, RBI. Topbanker plant mit Raiffeisen Bank International Großes.

Edith Hlawati, ÖBAG. Juristin führt Österreichs Staatsholding ins neue Jahr.

Kultur

Marie Kreutzer. Regisseurin darf mit Sisi-Film „Corsage“ am 24. Jänner mit Oscar-Nominerung rechnen.

Anna Netrebko. Opern-Diva kehrt nach Polit-Wirbel ab 14. Jänner mit „Aida“ an die Staatsoper zurück.

Valerie Pachner. Die neue Buhlschaft spielt bei Festspielen eine Doppelrolle. Auch den Tod.

Christoph Waltz. Unser Oscar-Star startet im Herbst Amazon-Serie „The Consulant“.

Bogdan Rošcic. Chef der Staatsoper plant auch für 2023 viele Überraschungen.

Klaus Maria Brandauer. Nach Pause gibt’s zum 80. Geburtstag Comeback im Burgtheater.

Birgit Minichmayr. Burgtheater-Mimin startet mit Benefiz-Lesung in neue Saison.

Andre Heller. „Scherz“ um Basquiat-Rahmen brachte ihm Ermittlungsverfahren.

Michael Niavarani. KabarettLiebling führt sein „Theater im Park“ in drittes Erfolgs-Jahr.

Gottfried Helnwein. Kunst-Gigant feiert am 8. Oktober seinen 75. Geburtstag.

Sport

Vincent Kriechmayr. Das Speed-Ass ist unsere Sieg-Hoffnung in Kitzbühel und bei der Ski-WM.

David Alaba. Der Real- Star soll unsere ­Nationalteam zum dritten Mal in Folge zur EM führen.

Eva Pinkelnig. Die Überfliegerin will sowohl im Weltcup, als auch auch bei der nordischen WM in Planica abräumen.

Dominic Thiem. Das Tennis-Ass ist am Weg zurück an die Weltspitze.

Lisa Hauser. Die Biathlon-Beauty zählt zu den absoluten Gold-Hoffnungen bei der WM.

Rowby John Rodriguez. Der Jungstar will bei den Austrian Darts Open die Elite ärgern.

Madeleine Egle. Die Tirolerin ist im Weltcup und bei der WM das Rodel-Aushängeschild.

Lukas Weißhaidinger. Der Diskuswerfer geht bei der Leichtathletik-WM auf Gold-Jagd.

Felix Auböck. Gelingt unserem besten Schwimmer endlich der Medaillen-Coup?

Sofia Polcanova. Unser Tischtennis-Ass will bei der EM ihren Titel verteidigen.

Wissenschaft

Carmen Possnig, Astronautin. 34-jährige Ärztin wurde gegen 22.500 andere ESA-Re­serve-Astronautin.

Anton Zeilinger, Physiker. Zuerst lachten sie über „Mr. Beam“, jetzt ist er mit Nobelpreis geadelt.

Florian Krammer, Virologe. Impfstoffexperte von Weltruhm – ­arbeitet aber leider in New York.

Reinhard Steurer, Klimaforscher. Geißelt Österreich Politik als „Scheinklimaschutz“.

Gabriel Felbermayr, Wifo-Chef. Ökonom bastelte der Regierung eine Strompreisbremse.

Heinz Faßmann, ÖAW-Chef. Von Regierungsbank direkt in die Wissenschafts-Akademie.

Katharina Reich, Gecko-Chefin. Managte für drei grüne Minister die Corona-Pandemie.

Walter Boltz, Energie-Experte. Berät Ministerin Gewessler beim Füllen der Gasspeicher.

Gerald Knaus, Migrationsexperte. Schrieb das Asylabkommen zwischen EU und Türkei.

Gerhard Mangott, Russland-Experte. Keiner kann Putin so erklären wie der Innsbrucker Professor.

TV & Musik

Melissa Naschenweng. Mit Hit-CD „Glück“ auf großer „Bergbauern Tour“. Erstmals auch in der Stadthalle.

Andi Knoll. Mr. Songcontest moderiert ab März auch „Dancing Stars“. Mit Mirjam Weichselbraun.

Falco. Zum 25. Todestag gibt es Jubiläums-CD „Einzelhaft“ und das Tribute-Konzert am Nova Rock.

Andreas Gabalier. Mit „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu“ auf Tour. Bis nach Belgien.

Anja Pichler. Top-Star der neuen Vorstadtweiber-Nachfolge-Serie „Biester“ im ORF.

Parov Stelar. Electroswing-Star ist Top-Act bei „ Butterfly-Dance“ Festival in Eisenstadt.

Nina Horowitz. Verkuppelt ab mit Sommer mit neuer Staffel der „Liebes’gschichten“.

Pizzera & Jaus. Mit „Comedian Rhasody“ auf Tour. Dazu der erste Film: „Pulled Pork“.

Voodoo Jürgens. Austropop-Strizzi ist mit neuer CD Top-Favorit bei „Amadeus Awards“.

Thomas Stipsits. Kabarettist bringt im Herbst auch seinen neuen Film „Griechenland“.

Society

Richard Lugner. Umtriebiger Baumeister will auch mit 90 Jahren den Opernball aufmischen.

Birgit Reitbauer. Hauben- Gastronomin wird im Ball-Komitee den Opernball erstrahlen lassen.

Leona König. Die Klassik-Lady wird auch 2023 tonangebend sein und junge Talente fördern.

Martina Reuter. ORF-Styling Expertin wird bei „Dancing Stars“ voll durchstarten.

Sonja Klima. Die charmante Tierfreundin wird Gut Aiderbichl neu positionieren.

Sabine Wiedenhofer. Die Austro-Künstlerin sorgt bereits international für Furore.

Victoria Swarovski. Neben TV-Moderationen startet sie mit ­eigener Beauty-Linie durch.

Ferdinand Habsburg. Macht nicht nur auf beim Rennen gute Figur, auch am Society-Parkett.

Maria Hauser. Lässt nach Corona die legendäre „Weißwurstparty“ wieder aufleben.

Andrea Schlager. Topinformiert im Sport und die Frau an der Seite von Fernando Alonso.

Influencer

Hannahtulnik. Die Steirerin hat bereits über 400k Follower. Sie punktet mit Authentizität.

Stephanie Davis. Österreichs führende Fitness-Influencerin hat über 1,5 Millionen Fans.

Gerald Grosz. Blogger und Polit-Enfant terrible hat schon über 500.000 Fans auf seinen Accounts.

dr. bohl. TikTok-Comedy aus Wien soll 2023 heimische Bühnen erobern.

Justin_gym. Paraderolle „Crazy Joe“ erlangte Ende 2022 Kultstatus.

Lisamarie_schiffner. Austro-Social-Media-Queen launcht im Jänner Digital-Projekt.

toxische_pommes. Die gelernte Juristin tourt 2023 mit erstem Kabarettprogramm.

Sonnenschein.catering95. Rich-Kid Parodien aus Wien sorgen für Mega-Reichweite.

Maximilian Werner. Journalistisches Jung-Talent erobert Ländle & Bundeshaupstadt.

Maximilian.mateo. Paradiesvogel aus Wien auf Twenty4Tims Spuren.

International

Wolodymyr Selenskyj. Ukraines Präsident glaubt an den Sieg über die russische Armee. Er will das ganze Land zurück erobern.

Wladimir Putin. Massenmörder. Er will unter allen Umständen sein Kriegsziel erreichen. Die Gegner werden aber immer mehr.

Xi Jingping. Verseucht China wieder die ganze Welt mit Corona? Null-Covid-Politik ist gescheitert.

Christine Lagarde. Chefin der EU-Zentralbank.

Giorgia Meloni. Italiens Regierungschefin.

Recep Erdogan. Wird Türkeis Präsident abgewählt?

Elon Musk. Schicksalsjahr für reichsten Mann der Welt.

Joe Biden. Gute Resultate bei den Midterms. Setzt sich der Trend auch 2023 fort?

Rishi Sunak. Großbritanniens neuer Premier muss Partei und Land vereinen.

Ron DeSantis. Florida Gouverneur, Republikaner und schärfster Trump-Konkurrent.

Valeriy Zaluzhnyy. Ukraines Armeechef leitet alle Operation gegen die russische Armee.

Kim Yo Jong. Die „süße“ ­kleine Schwester des Nordkorea-Diktators als Machtfrau.

Sanna Marin. Finnische Premierministerin. Sie hat die längste Grenze mit Russland.

Roberta Metsola. EU-Parlaments-Chefin griff bei Schmiergeldskandal hart durch.

Greta Thunberg. Fridays for Future, 2023 wird Comeback-Jahr der Umwelt-Aktivistin.

Papst Franziskus. Trotz angeschlagener Gesundheit muss er Weltkirche führen.

Alexy Nawalny. Russischer Oppositioneller in Haft, Putins schärfster Gegner.

Hillary Clinton. Gibt es ein Comeback der Ex-Außenministerin bei Wahl 2024?

Robert Habeck. Laut „Politico“ der echte deutsche Kanzler. Beliebter als Scholz.

Benjamin Netanjahu. Bildete die rechteste Regierung aller Zeiten in Israel. Platzt sie?