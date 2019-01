"Downhill": Drama wird aktuell in Österreich gefilmt

Der gleichnamige schwedische Erfolgsfilm von Ruben Östlund wird nämlich von Hollywood adaptiert. Das Regieduo Nat Faxon und Jim Rash hat für "Downhill" ein Starensemble um Julia Louis-Dreyfus, Will Ferrell und Miranda Otto versammelt, wie Fox Searchlight Pictures am Montag mitteilte.

US-Produktion ist ein Remake des schwedischen Erfolgsfilms

Der Film erzählt die Geschichte einer Familie, die bei einem Skiurlaub beinahe von einer Lawine erfasst wird und daraufhin das eigene Leben unter einem neuen Blickwinkel wahrnimmt. Das Original wurde 2014 bei den Filmfestspielen in Cannes in der Sektion "Un Certain Regard" mit dem Preis der Jury ausgezeichnet.