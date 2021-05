Alaba lässt in Wien aufkochen

Bei der gestrigen Eröffnung seines Lokals glänzte David Alaba mit Abwesenheit.

Schick. Tapas, Steaks, Burger und Seafood mit ­einem Blick auf David und Rose May Alaba (zumindest in Gemäldeform). DaRose, das neue Szene-Restaurant des Star-­Kickers und dessen Schwester bietet ein Verwöhn­paket für alle Sinne. Gestern Abend wurden die Pforten des stylishen Lokals im Zuge eines VIP-Openings erstmals geöffnet.

Gastgeber. Zwar mit Rose May Alaba, jedoch ohne David. Somit fehlte die Hälfte der Namensgeber. Für die Presse war das eher enttäuschend. Schließlich stand in der Einladung, dass beide als Gastgeber dienen. David checkte stattdessen beim ÖFB-Teamcamp in Bad Tatzmannsdorf ein und ließ seiner Schwester den Vortritt.

Party. Immerhin weihte der Kicker sein neues Lokal am Vortag als Erster ein. Gemeinsam mit Freundin Shalimar feierte er dort den Geburtstag seiner Schwester. Für Shalimar ging es gestern Vormittag bereits wieder mit dem Zug zurück nach Hause.

Kulinarik. Der Dritte im Bunde der Gastgeber ist András Sebestyén. Er verwöhnte die geladenen Gäste gestern Abend mit einem ausgefallenen Vier-Gänge-Menü.