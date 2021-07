Angelina Jolie mit The Weeknd erwischt

Es gibt wieder Neuigkeiten um Jolie. Demnach soll die 46-Jährige mit einem 15 Jahre Jüngeren erwischt worden sein.

Und dieser ist kein Unbekannter. Medienberichten zufolge hat man sie bei einem romantischen Date mit dem Sänger "The Weeknd" gesichtet. Dabei hat Angelina erst vor wenigen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Grund dafür war, dass sie mit einer Flasche Wein in der Hand dabei gesehen wurde, wie sie ihren Ex-Mann Johnny Lee Miller in dessen Appartment in NewYork besucht hatte. Es wurde gemunkelt, dass sich die beiden bereits seit mehreren Jahren wieder heimlich treffen würden. Überraschend also, dass sie nun mit dem jungen Sänger erwischt wurde.

Was läuft zwischen den beiden?

Die Schauspielerin und der Sänger sollen, laut der britischen "Sun" bei einem romantischen Dinner in Los Angeles gesehen worden sein. Das Abendessen selbst, soll "stundenlang" gedauert haben. Danach haben die beiden das Restaurant kurz hintereinander verlassen, um kein mediales Aufsehen zu erregen. Das Abel Tesfaye, wie der Sänger mit bürgerlichen Namen heißt, und Jolie kontakt haben war bisher nicht bekannt. 2016 wurde Brad Pitt allerdings in einem Song von The Weeknd erwähnt. Vielleicht hatte das mehr zu bedeutet, als wir bisher erahnen können? Angelina Jolie ist jedoch nicht die einzige Berühmtheit, die der kanadische Sänger und Songwriter gedatet hat. Er traf sich bereits mit Selena Gomez, Model Bella Hadid und Rosalia.