''Ans Burgtheater gepieselt'': Kultmoderator saß in Wien im Gefängnis

''Familien-Duell''-Moderator Werner Schulze-Erdel verrät, warum mal im Gefängnis war.

Kultmoderator Werner Schulze-Erdel (75) führte Ende der 80er-Jahre durch Fernseh-Sendungen wie "Ruck Zuck" und "Familienduell" und wurde mit den Shows auch in Österreich bekannt. Zuletzt stand er bei "Prism is a Dancer" im November 2018, einer Sonderausgabe des "Neo Magazin Royale", als Gameshow-Moderator in Familienduell-Manier vor der Kamera. Werner Schulze-Erdel gilt als skandalfrei – ein Saubermann, wie er im Buche steht. Doch jetzt überraschte er mit einer pikanten Beichte.

Überraschendes Geständnis. In einem RTL-Interview gesteht er nun, dass er schon einmal im Gefängnis saß. "Ich saß tatsächlich mal ein paar Stunden im Gefängnis", berichtet Schulze-Erdel gegenüber RTL aus vergangenen Zeiten. "Das war noch die Zeit lange vor RTL", verrät der Moderator, der von 1992 bis 2003 durch das "Familien-Duell" führte.

''Ans Burgtheater gepieselt''

"Wir waren beim Theatertreffen in Wien und abends aus. Drei junge Männer, die dachten: 'Komm, ein Mal ans Burgtheater pieseln – das muss doch geil sein'. Tja, wir sind dann aber verhaftet worden", erinnert sich der Moderator. Er musste nicht lange in der Zelle sitzen – nach wenigen Stunden sei er schon wieder auf freien Fuß gekommen. Im Gedächtnis ist ihm die Aktion aber bis heute geblieben.

"Ich war ja nicht brav. Nur es hat keiner mitbekommen!", so der Moderator. Er erklärte, dass es ihm sehr zugutekam, dass es damals weder Handys noch Social Media gab. So bekam niemand mit, dass Schulze-Edel mal im Knast war. Er fände sein Vergehen "aber nicht so schlimm" im Vergleich dazu, was er heute in den Medien lesen würde.