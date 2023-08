Helene Fischer kündigt TV-Sensation an

''Wir haben lange überlegt, aber euch kann ich es verraten: Die Helene Fischer Show kommt wieder!'', kündigt die Schlager-Queen bei ihrem Köln-Konzert am Dienstag an.

Bei ihrem Köln-Konzert am Dienstag kündigte die Schlager-Queen die große TV-Sensation an. 16.000 Fans am Auszucken: Am 26. Dezember gibt es wieder eine Weihnachts-Show im ZDF und wohl auch im ORF. Nach vier Jahren Pause kehrt Helene ins Xmas-Programm zurück. "Endlich wieder Duette und Akrobatik. Es wird aber gar nicht so einfach sein dafür die internationalen Stargäste zu bekommen!"

Umjubelte TV-Ansage

Die umjubelte TV-Ansage war Highlight eines Sensations-Konzerts bei dem Helene auch eine innige Liebes-Show mit ihrem Ehemann und Akrobaten Thomas Seitel, ein nie enden wollendes Hitfeuerwerk und riskante Hochleistungs-Akrobatik lieferte. Zwischen 5. und 10. September fegt sie damit gleich fünf Mal durch die Stadthalle. Am 26.12. rockt sie dann das Weihnachts-Programm!