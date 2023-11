ARD und ZDF ignorieren Harald-Juhnke-Jubiläum

Die deutschen öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF spielen keine Beiträge zum 75-jährigen Bühnenjubiläums, des 2005 gestorbenen Schauspiel- und Entertainer-Legende Harald Juhnke.

Am 9. November steht ein großes Harald-Juhnke-Jubiläum an: Es ist das 75. Bühnenjubiläum des 2005 gestorbenen Entertainers. An diesem Tag vor 75 Jahren stand Harald Juhnke im "Haus der Kultur der Sowjetunion" in Berlin (heutiges Maxim-Gorki-Theater) in der Rolle als junger Offizier auf einer Theaterbühne. Fans der Schauspiel-Legende freuen sich auf zahlreiche Würdigungen vor allem im TV. Enttäuscht werden Zuschauer der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sein, denn die beiden Rundfunkanstalten zeigen im Gegensatz zum ORF keine Juhnke-Beiträge zu seinem Bühnen-Jubiläum.

Der ORF sendet gleich drei Filme mit dem "Entertainer des Jahrhunderts":