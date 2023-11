Ehe von Prinz Harry und Meghan vor dem Aus?

Steht die Ehe zwischen Prinz Harry und Herzogin Meghan vor dem Aus? Ein Royal-Experte befürchtet, dass die Trennung nur noch eine Frage der Zeit ist.

Seit 2018 sind Prinz Harry und Meghan Markle verheiratet. Das Paar hat in diesen fünf Jahren schon einiges zusammen erlebt. Der Höhepunkt bislang war 2020, als man alle königlichen Pflichten niederlegte und den Lebensmittelpunkt in die USA verlegte.

Doch während man bei öffentlichen Auftritten stets das verliebte Paar gibt und sich händchenhaltend ablichten lässt, soll es seit geraumer Zeit hinter den Kulissen gewaltig kriseln. Graydon Carter, ehemaliger Herausgeber von Vanity Fair spekuliert sogar, dass das Liebesglück der beiden längst verflogen ist.

Der angesehene Journalist packt aus und vermutet, dass Meghan mittlerweile bekommen hat, was sie wollte. Einen Titel, Bekanntheit und Geld. Der 74-Jährige spricht aus, was viele denken: "Ich würde die Dauer der Ehe eher in Jahren, als in Jahrzehnten messen. Sein Nutzen nimmt für sie täglich ab."

Gerüchte verdichten sich

Dass Harry in den USA unglücklich ist, ist mittlerweile ein offenes Geheimnis. Angeblich soll er sogar in London bereits wieder auf Wohnungssuche sein. Denn dem 39-Jährigen fehlen seine alten Freunde. In Kalifornien fühlt er sich oft einsam. Seine Frau ist mittlerweile darum bemüht ihre Schauspiel-Karriere wieder in Schwung zu bringen.

Ein weiterer Royal-Insider geht sogar noch einen Schritt weiter. Mit Berufung auf eine zuverlässige Quelle meint er, dass der Duke von Sussex extrem unglücklich sei. Mittlerweile sieht man den ehemaligen Party-Tiger nur noch in der Öffentlichkeit, wenn er Meghan auf ein Konzert, wie zuletzt bei Kate Perry, begleitet. Doch das sind Ausnahmen.

Harry will mit Kindern mehr Zeit in Großbritannien

Während die Herzogin das Leben bei den Reichen und Schönen in vollen Zügen genießt, hadert Harry immer mehr mit dem neuen Lebensmittelpunkt. Vor allem in Hinblick auf die Zukunft der gemeinsamen Kinder Archie (4) und Lilibet (2) sorgt sich der zurückgetretene Royal.

Es wäre ihm ein wichtiges Anliegen, dass seine Kinder mehr Zeit in ihrem Heimatland verbringen. Doch Mama Meghan interessiert das nicht, "Sie zeigt keinerlei Anzeichen, dass sie England in irgendeiner Weise liebt", schildert Königshaus-Experte Duncan Larcombe. Das letzte Wort in der Royal-Soap ist wohl noch nicht gesprochen.