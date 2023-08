Bella Hadid zeigt ihren Leidensweg

Hadid leidet seit Jahren an der von Zecken übertragenen Lyme-Borrreliose.

Stark. Denkt man an den Namen Bella Hadid (28), so verbindet man diesen mit Glamour, Mode und einem luxuriösen Lifestyle. Doch jetzt zeigt das Model, dass es durch schwere Zeiten geht, denn sie leidet seit Jahren an Lyme-Borreliose.

© Bella Hadid/Instagram ×

Zu mehreren Arztberichten und Fotos, die Bella bei der Behandlung ihrer Krankheit zeigen, schreibt die jüngere Schwester von Supermodel Gigi Hadid auf Instagram: „Ich habe versucht, die positivsten Bilder auszuwählen, denn so schmerzhaft diese Erfahrung auch war, das Ergebnis war die aufschlussreichste Erfahrung meines Lebens, voller neuer Freunde, neuer Visionen und einem neuen Gehirn.“