Große Gefühle im Tiny House: Camp-Küken Zoe (21) macht ein herzergreifendes Geständnis.

Es hat nicht lange gedauert, bis es im Tiny House, in dem die diesjährigen Dschungel-Kandidaten ausharren müssen, zu Streit zwischen Mike Heiter (28), Reality-Legende Frank Fussbroich (52) und GNTM-Model Zoe Saip (21) kam.

Model Zoe in Therapie

Im Corona-Jahr zogen zunächst nur drei statt wie bisher zwölf Kandidaten in den Dschungel, der dieses Jahr nur aus einer Studiokulisse in Deutschland besteht. Dicke Luft gab es dennoch schnell: Bei der ersten Dschungelprüfung schmiss Zoe in einem Wassertank, der mit Kleintieren gefüllt war, die Nerven weg. Kreischend und weinend vermasselte das Model die Aufgabe und konnte keine zusätzlichen Sterne für ihr Team sammeln. Darüber zeigte sich Zoe, die mit der Prüfung eigentlich ihren Vater von ihrer Stärke überzeugen wollte, enttäuscht. Unter Tränen sagte sie: "Wie kann man so schwach sein. Es tut mir leid, Papa!".

Daraufhin gestand sie, wie zerrüttet ihre derzeitigen Familienverhältnisse seien. "Ich habe auch keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter und meiner Schwester". Das Model nehme seit sechs Monaten therapeutische Hilfe in Anspruch, so Zoe in der Show.

Kein Mitgefühl von Frank

Ihr Tiny-House-Mitbewohner Frank konnte sich bei diesem tränenreichen Geständnis kein liebes Wort abringen. Stattdessen goss er noch Öl ins Feuer: "Große Fresse und dann verkacken. Du machst dich zum Deppen der Nation. Du bist kaputt im Kopp! Lauf doch mal mit dem Kopf gegen die Wand, vielleicht geht das." Unsensibel zeigte er sich auch im Dschungel-Interview: "Die hat ein Leck ab. Die ist psychisch gestört."

Friedensangebot?

Ob sich Zoe in der nächsten Prüfung beweisen kann, wird sich zeigen. Inzwischen wagte sie zumindest einen kleinen Versuch der Annäherung und bat ihrem schimpfenden Mitkämpfer zwei ihrer rationierten Zigaretten an. Erfahrene Dschungel-Zuseher können sich sicher sein: Der Frieden wird nicht lange halten.