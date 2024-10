× Jetzt rockt auch Bon Jovi für Kamala Harris

Nach Taylor Swift und Bruce Springsteen gibt nun auch Bon Jovi eien Wahlempfehlung für Kama Harris ab. Mit dem neuen Hit „The People’s House“

Jon Bon Jovi hat mit einem neuen Musikvideo zum Song „The People’s House“ seine Unterstützung für Kamala Harris als nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten bekannt gegeben.





© Getty ×

"The People’s House ist ein Lied, das diesen wunderschönen Ort feiert, den wir unser Zuhause nennen, von Meer zu Meer. Die Wahrheit zählt. Und die Wahrheit ist, dass ich am Wahltag für Kamala Harris und Tim Walz stimmen werde, weil ich an die Macht von uns glaube, nicht von mir. Ich habe ein Lied geschrieben, das uns daran erinnert, dass wir trotz vieler immer noch eins sind.“ erklärt er dazu auf Instagram den neuen Hit, den er für das Album „Forever“ mit dem Country-Duo The War And Treaty aufgenommen hat.

© Getty Images ×

Damit setzt jon Bon Jovi seine Unterstützung für die Demokraten fort: So hat er ja schon zur des derzeitigen US-Präsidenten Joe Biden einige Songs veröffentlicht. Dazu wurde er 2010 ja auch vom ehemaligen Präsidenten Barack Obama in den White House Council for Community Solutions berufen.

Harris mit ihrem Running Mate Tim Walz © Getty ×

Tim Walz, der im Falle Harris‘ Wahl der nächste Vizepräsident der Vereinigten Staaten wäre, zeigt sich von Bon Jovis neuem Hit schon begeistert: „Danke, Mann – ich bin so dankbar für deine Unterstützung!“