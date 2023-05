Busen-Blitzer: Heidi Klum lässt in Cannes tief blicken

Ups! Heidi Klum ist beim Filmfestival in Cannes ein kleiner Fauxpas passiert – das deutsche Topmodel gewährte ungewollt tiefe Einblicke.

Das Filmfestival in Cannes ist alljährlich Treffpunkt für die Stars und Sternchen – so auch für Topmodel Heidi Klum. Die 49-Jährige gesellte sich in einem sehenswerten, und ausgesprochen luftigen, gelben Kleid ins Blitzlichtgewitter bei der Premiere des französischen Films "La Passion De Dodin Bouffant".

Ein Hingucker schlechthin – auch weil Heidi wie gewohnt viel Haut zeigte. Besonders auffällig an ihrem Outfit: Der tiefe Ausschnitt und viel Sicht auf die Beine.

So gewagt, so gut. Doch beim Posieren für die Fotografen unterlief dem ehemaligen Topmodel ein ungewolltes Missgeschick. Als sie den langen Stoff an den Ärmeln in die Höhe lüftete und dabei ihre Arme streckte, blitzte kurzzeitig ihr Nippel hervor. Obwohl Heidi bekanntermaßen nicht gerade prüde ist – ganz so viel wollte sie am roten Teppich dann wohl auch nicht zeigen ...

