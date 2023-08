Die beliebte österreichische Hotelkette harry’s home lädt Kinder, die im SOS-Kinderdorf ohne Eltern aufwachsen dazu ein, in einem ihrer zwölf Hotels zu urlauben.

Damit möchte das Unternehmen den Heranwachsenden die Gelegenheit geben, mit einem unterhaltsamen Rahmenprogramm – von Brettspielen, gemeinsamen Kochsessions bis zu Filmabenden – zumindest für kurze Zeit den Alltag hinter sich zu lassen und neue Freundschaften zu schließen.

Urlaubstage spenden

„Die letzten Jahre waren für junge Menschen nicht einfach. Zahlreiche Krisen haben einschneidende Erinnerungen im Leben vieler Kinder hinterlassen. SOS-Kinderdorf arbeitet daran, jedem Kind ein liebevolles Zuhause zu schaffen, und wir sind dankbar, dass harry’s home uns bei dieser Mission mit der Spende von Urlaubstagen unterstützt“, freut sich SOS-Kinderdorf Geschäftsführerin Nora Deinhammer. Sie bedankt sich anlässlich der Projekt-Vorstellung auch bei den Partnern von harry’s home, die mit liebevollen Präsenten und Besonderheiten dafür sorgen, dass die Kinder vor Ort eine tolle Zeit verbringen können. So stellt etwa die Millennium City in Wien einen bunten Mix an Geschenken zusammen, und kostenfreien Trampolinspaß gibt es ebenfalls im Flip Lab Wien Millennium City.

© Angelo Lair Prokurist der harry’s home Hotels Florian Ultsch ×

Sorgenfreien Urlaub schenken

Florian Ultsch, der Sohn von Gründer „Harry“, Prokurist bei harry’s home und Vater von zwei kleinen Kindern über sein soziales Engagement: „Wir leben das Unternehmensmotto „we are family“ und drücken unsere Dankbarkeit darin aus, dass wir uns sozial engagieren. Ich selbst bin von klein auf im Hotelbetrieb aufgewachsen und sehe die Hotels schon immer wie einen riesengroßen Abenteuer-Spielplatz, auf dem es allerhand zu entdecken gilt. Diesen Gedanken möchten wir unseren Gästen weitergeben. Mehr noch: Es gibt so viele junge Menschen in Not, die sich wünschen, einmal sorgenfrei Urlaub machen zu können. Wir freuen uns, wenn wir ihnen eine unbeschwerte Zeit ermöglichen können.“

© Nora Deinhammer SOS Kinderdorf GF Nora Deinhammer ×

Einen Tag Kind sein mit Schnitzeljagd

Bei harry's home im Millennium Tower in Wien wurde die Kooperation vorgestellt, und die Gäste konnten bei einer Schnitzeljagd selbst erleben, wie es ist, bei harry’s home „Kind zu sein“. Unter der begeisterten Gästeschar fanden sich neben harry's home Geschäftsführer Harald Ultsch und SOS-Kinderdorf Geschäftsführerin Nora Deinhammer auch Moderator und Publikumsliebling Robert Steiner, Patissier Jürgen Vsetecka, Influencerin Mirjeta Shala sowie viele SOS Kinderdorf Kinder, die mit strahlenden Augen berichten: „Mir hat es im harry‘s home-Hotel super gefallen. So stell ich mir ein Luxushotel vor! Man hat im Zimmer eine kleine Küche, einen Fernseher, ein Bad und sogar einen begehbaren Schrankraum.“

Autor: Irene Stelzmüller