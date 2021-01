Bekannt wurde sie vor allem als Freundin von Paris Hilton und durch eine Reality-Soap, die das Leben ihrer Familie portraitiert. Nun feiert Kim Kardashian ihren 40. Geburtstag.

Seit dem Beginn der Erfolgsserie „Keeping up with the Kardashians“ im Jahr 2007 hat sich die erfolgreiche Geschäftsfrau nicht nur optisch sehr verändert. Die nahezu faltenfreie Influencerin hat mittlerweile drei Hochzeiten, vier Kinder und eine beachtenswerte Karriere hinter sich. Aktuell hält sie ihrem Mann Kanye West immer wieder den Rücken frei. Am 21. Oktober wird sie 40 Jahre alt.



Mutter als Karrierebastlerin

Einen großen Anteil an der steilen Karriere Kims hat mitunter ihre Mutter Kris Jenner. Diese schraubt seit Kims ersten Medienerfahrungen an deren beruflichem Aufstieg und managt auch ihre anderen Töchter äußerst gelungen. Der außergewöhnliche Erfolg ist vor allem auch auf die frühe Entdeckung der sozialen Medien als Vermarkungsmöglichkeit zurückzuführen. Im vergangenen März gehörte sowohl das Instagram-Konto von Kim, als auch jenes ihrer Schwester Kylie Jenner, zu den zehn beliebtesten weltweit. Dieser Einfluss spiegelt sich wohl auch auf dem Bankkonto der attraktiven Unternehmerin wieder. So verdient sie mit nur einem einzigen Instagram-Post eine halbe Million Euro. Das Gesamtvermögen des Reality-Stars wird auf circa 350 Millionen Euro geschätzt.

© Getty Images

Soziales Engagement

Immer wieder setzt sich Kim Kardashian für wohltätige Zwecke ein. So traf sie 2018 etwa den US-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus, um mit ihm über eine Verurteilungs- und Gefängnisreform zu debattieren. Nachdem sie den Präsidenten erfolgreich um die Begnadigung einer über 60-jährigen Afroamerikanerin bat, die wegen Drogenmissbrauchs zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war, gab sie bekannt, dass sie sich von nun an verstärkt für inhaftierte Menschen, die ihre Schuld an der Gesellschaft abgeleistet hätten, einsetzen wird. Dieses Engagement ist ihr sogar so wichtig, dass sie 2022 die Anwaltsprüfung ablegen wird.

© Getty Images



Kunterbuntes Familienleben

Im Frühjahr 2014 heiratete Kardashian den weltweit bekannten und erfolgreichen Rapper Kanye West. Ein Jahr zuvor erblickte deren erstes Kind North das Licht der Welt. Nachdem Kim 2015 dann den Sohn Saint austrug, brachte eine Leihmutter in den Jahren 2018 und 2019 je ein weiteres Kind auf die Welt. Die Ehe mit Mann Kanye West ist seit jeher von Strapazen gezeichnet. Kanye gilt als Enfant terrible und hat seit einiger Zeit mit psychischen Problemen zu kämpfen. Immer wieder gehen Gerüchte von einer möglichen Trennung um die Welt. Nach außen hin wahrt die Familie jedoch meistens das Bild einer glücklichen Familie.

© Getty Images



Kim als Präsidentin

Zuletzt machte Kim Kardashian unter anderem immer wieder als mögliche Kandidatin für das Weiße Haus Schlagzeilen. Nicht zuletzt aufgrund der Präsidentschaftspläne ihres Ehemannes Kanye West wird auch Kardashian wegen ihres sozialen Engagements oft die Intention auf ein höheres Amt unterstellt. Immerhin hatte die Powerfrau in den letzten Jahren einiges für Menschen geleistet, die sich von der Gesellschaft unterdrückt fühlen. Erst vor wenigen Wochen gab Kim bekannt, dass 2021 die letzte Staffel ihrer Erfolgsserie „Keeping up with the Kardashians“ ausgestrahlt werden würde. Etwaige Gerüchte einer Präsidentschaftskandidatur dementiert Kardashian aber bisher.



Doch egal ob Präsidentin oder nicht, wir sind uns sicher, dass auf das schöne It-Girl noch mindestens 40 weitere erfolgreiche Jahre warten und gratulieren herzlich zum Geburtstag!