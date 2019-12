Bohlen: Zoff vor TV-Hit

Konzert. In Kärnten ist er Dauergast. Dieter Bohlen (65) lässt sich keine der Partys bei der Familie Glock entgehen. In Wien rockt er ­heute zum ersten Mal seit 16 Jahren. In der Stadthalle zündet er das große Hitfeuerwerk mit den Klassikern von Modern Talking, Blue System und aus DSDS. Auf ­Ticket24.at gibt es dafür die letzten Tickets zum Bestpreis: um 19 Euro ermäßigt.

Vorab sorgte Thomas Gottschalk für Zündstoff: In der Talkshow Maischberger wetterte er gegen Beauty-­Behandlungen: „Kein Botox, sonst ende ich wie Bohlen, das kann nicht sein.“

