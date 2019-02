Klums 'Baby-Tagebuch'

Bereits am 6. Jänner 2019 kamen erste Baby-Gerüchte auf. Damals war Heidi Klum (45) gemeinsam mit Tom Kaulitz (29) bei den Golden Globes zu Gast. Erst trug sie dabei eine graue Robe mit Mega-Ausschnitt und geraffter Taille, dann eine schwarze Blumenrobe, die beim Bauch auseinanderging. Fast so, als wollte sie ein Bäuchlein kaschieren. Seither hat man das Topmodel auch auf anderen Red-Carpet-Events nicht mehr in engen Kleidern gesehen. Auf einem aktuellen Paparazzi-Abschuss vom 13. Februar trägt Heidi ein bauchfreies Top und präsentiert ihren Bauch. Auch hier sieht es ganz so aus, als würde da ein Baby heranwachsen. Klums Freund Wolfgang Joop (74) heizte erst vor wenigen Tagen die Gerüchte noch mehr an, als er behauptete, dass Tom ihm gesagt habe, dass sie wirklich schwanger sei. Weder Heidi, noch Tom haben bisher dementiert.

© Photo Press Service/www.pps.at