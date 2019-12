Entertainer Thomas Gottschalk (69) hört nach eigenen Worten nicht mit dem Arbeiten auf. Es hätten sich seine Lebensumstände geändert, also habe er auch seine Pläne geändert, sagte der TV-Altmeister in der am Abend aufgezeichneten ARD-Talkshow "Maischberger - Die Woche", die ab 22.45 Uhr im Ersten ausgestrahlt wurde.

"Die wahren Gründe , nämlich dass ich nun andere Pläne habe, wollte ich, wie das in solchen Fällen notwendig ist, nicht vorschnell irgendwo verkünden, weil sie noch nicht spruchreif sind. Also habe ich gesagt, mein Arzt habe gesagt, es wäre schon riskant, wenn ich einmal im Monat das Bett verlassen würde. Das habe ich als Ausrede benutzt und es hat sich wie eine Lawine entwickelt", sagte Gottschalk bei Maischberger. Später sagte Gottschalk noch: "Ich höre in München auf und fange woanders wieder an."