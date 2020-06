Muskelmann Paul: Ratet, wer seine Promi-Mama ist

Huch, da ist ja einer große geworden! Auf seinem Instagram-Profil ist nichts mehr zu erkennen vom einst schlaksigen jungen Teenager. Jetzt ist er ein richtiger Muskelmann!

Paul Elvers ist erwachsen

Doch wen sehen wir hier? Es ist Paul Elvers, der 19 Jahre alte Sohn der deutschen Schauspielerin Jenny Elvers. Sein Vater ist Jennys Ex und Big-Brother-Star der ersten Stunde Alex Jolig. Nicht nur eine Menge Muskeln zeigt uns Paul auf seinem Insta-Account. Auch seine flächigen Tattoos. Besonders ins Auge sticht der Schriftzug: "Trust no one" - vertraue niemandem.

© Getty Images

Patchwork-Party: Paul mit Mama Jenny, Papa Alex und dessen Frau Britt

Paul arbeitet seit einiger Zeit als Model, hat gerade sein Abitur gemacht. Zusammen mit Socalite und Trash-TV-Star Claudia Obert ist er derzeit auf Ibiza. Für ihre Marke soll er ebenfalls modeln.