Fernreisen in exotische Länder? Das steht für diesen Sommer nicht am Plan. Doch auch zu Hause kann es wunderschön entspannt zugehen. Wir relaxed ein Urlaub auf "Balkonien" ist, zeigt uns nun die deutsche Sängerin Lena Meyer-Landrut. Sie Macht Urlaub auf "Mamas Balkonland" wie sie zu einem Insta-Posting schreibt.

Lena: Neuer Look

Dazu zeigt die 29-Jährige einen neuen Look. Statt glatter Mähne oder zuletzt Bob-Schnitt, trägt sie nun Lockenkopf! Den Fans gefällt die Wuschelei am Haupt sehr gut, zahlreiche Kommentare sind positiv.

Die Sommersprossen, die sonst nicht gut zu sehen sind in Lenas Antlitz versetzen ihre Follower ebenfalls in Verzückung. Viele "Wows" und "Love it" staubt die Sängerin für diesen Look ab!