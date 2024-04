Eine gute Freundin konnte der Trauerfeier nicht beiwohnen.

Am 10.4. fand die Trauerfeier für den Kult-Schauspieler Fritz Wepper (†82) statt.

Ministerpräsident Markus Söder kam, Weppers engste Freunde und Familie begleiteten ihn auf seinem letzten Weg am Friedhof im Münchner Stadtteil Neuhausen. Seine Frau Susanne Kellermann (49) und die gemeinsame Tochter Filippa (12) luden zuvor noch zur Trauerfeier, um ihm einen ehrwürdigen Abschied zu bereiten.

Bruder Elmar Wepper ging voraus

Neben seinem Bruder Elmar Wepper (†79) hat er am 10. April seine letzte Ruhestätte gefunden. Schon zu Lebzeiten hatten die beiden beschlossen, dass sie nebeneinander ruhen werden. Elmar ging am 31. Oktober 2023 voraus. Er starb an einem Herzversagen. Unter den anwesenden Trauergästen befanden sich Schauspiel-Kolleginnen wie Uschi Glas und Bernd Herzsprung.

Sie wurde abgewiesen

Eine musste allerdings draußen bleiben: Barbara Engel, die Ex-Frau von Bernd Herzsprung. Die Weppers und die Herzsprungs verband eine jahrzehntelange Freundschaft, 1979 hatten die beiden Paare sogar eine Doppelhochzeit gefeiert (Wepper ehelichte damals seine erste Frau Angela). Doch Barbara durfte der Trauerfeier nicht beiwohnen. Sie wurde, wie RTL berichtet, abgewiesen: "Ich habe meinen Ausweis vorgezeigt und ich habe gesagt: ‘Ich möchte gerne zu Bernd Herzsprung und zu meinen Töchtern.’ Und dann haben die gesagt: ‘Sie stehen nicht auf der Liste. Und sie sind nicht eingeladen’.“

Schwierige Zeiten

Barbara wollte ihrem guten Freund Fritz noch einen Brief für Angela mitgeben - sie war ihre beste Freundin. Zusammen ertrugen die Frauen auch die schwierigen Zeiten, so Barbara im Gespräch mit RTL. Denn Fritz verliebte sich 2009 in Susanne Kellermann, verließ Angela. Kehrte dann aber wieder zu ihr zurück. Nach ihrem Tod heiratete er Susanne 2020.