Wendler: ‚Lebe nur noch von Lauras Kohle‘

Wer hätte das gedacht? Vor Kurzem waren Comedian Oli Pocher und Schlagerstar Michael Wendler noch Intimfeinde. Alles begann auf Instagram, als Oli den Sänger immer und immer wieder mit Clips, Fotos und Aktion auf die Schippe nahm. Besonders der Aspekt, dass Freundin Laura Müller erst 19 Jahre jung ist, stachelte Pocher immer wieder zu Witzen an.

Wendler und Pocher: Duell im TV

Es folgte ein Duell der beiden im deutschen Fernsehen. Zusammen mit ihren Partnerinnen trugen sie die Streitigkeiten bei Pocher gegen Wendler auf RTL aus. Wendler, der als Verlierer hervorging, musste sich bei Oli entschuldigen. Seitdem läuft es zwischen dem Spaßmacher und dem Schlagerbarden richtig gut. So gut sogar, dass die beiden nun auf Instagram zusammen live gingen. Und der Wendler verriet im Gespräch mit den Pochers ehrliche Details zu seinem Leben. Er erklärt, dass es jüngst, nach der Show mit Pocher richtig gut für ihn lief: „Doch dann kam Corona.“

Keine Kohle für den Wendler

Seitdem kann der Wendler – wie alle anderen Künstler – nicht auftreten. Einnahmen durch Konzerte sind ihm also komplett weggebrochen. Größenordnung beim Wendler: 8.000 Euro pro Auftritt. Was macht er also? Er unterstützt seine Freundin Laura Müller, die derzeit bei „Let’s Dance“ eine richtig gute Figur macht, zeigt, dass sie nicht nur die „Freundin von“ ist. Der Wendler meint, dass dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr viel los sein wird mit Auftritten. „So, jetzt lebe ich nur noch von der Kohle von Laura“, gibt er freimütig zu. Laura ist derzeit gut im Geschäft, hat für ihre Playboy-Ausgabe gut abgesahnt, macht Geld auf Instagram und bei der Tanz-Show. Die beiden werden also keinen Hunger leiden müssen. Pocher kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen und stichelt: „Jetzt habt ihr einen Pick-up und könnt nicht fahren …“ Der Wendler nimmt es mit Humor und stimmt zu.