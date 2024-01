"Alarm für Cobra 11"-Star stirbt bei Flugzeugabsturz in Karibik

Tragödie um den deutschen Schauspieler Christian Oliver: Der 51-Jährige ist am Donnerstag bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik mitsamt seinen beiden Töchtern ums Leben gekommen.

Eingefleischten TV-Fans ist er wohl noch als Jan Richter in der Action-Serie "Alarm für Cobra 11" bekannt: In der siebenten und achten Staffel schlüpfte er von 2002 bis 2004 in die Rolle des charismatischen Kriminalkommissars. Jetzt ist Christian Oliver tot.

Mit gerade einmal 51 Jahren wurde der Schauspieler aus dem Leben gerissen – und das auf besonders tragische Art und Weise. Am Donnerstag stürzer er mit einem Leichtflugzeug vor der karibischen Insel Bequia ab. Auch seine zwei Töchter Madita (10) und Annik (12) waren mit an Bord und haben nicht überlebt.

Mehr in Kürze