Zu Weihnachten gehen die Ansichten von Amira und ihrem Christian auseinander.

Es ist das erste Weihnachtsfest das Amira Aly (32) mit ihrer neuen Liebe, Moderator Christian Düren (34) verbringen wird. Doch im Vorfeld haben sich die beiden schon in die Haare gekriegt.

Mehr zum Thema

"Schrottwichteln"

Der Grund sind ausgerechnet die Geschenke! Denn bei denen hat das Paar andere Vorlieben, wie nun deutlich wurde. In einer Folge vom Podcast "Liebes Leben" erklärt Amira, wie sie sich Geschenke vorstellt: "Ich muss ja nur eins kaufen, weil wir wichteln - was mich auch sehr stört."

Grenze

Hima muss lachen, als er erklärt, dass seine Idee war das Budget auf 50 Euro zu begrenzen: "Dein Wortlaut war: (...) Was soll denn das, soll das jetzt Schrottwichteln werden oder wie?" zitiert er seine Schwester.

Helikopterflüge

Für Amira ist die Grenze ein Graus, sie will gerne schenken. Aber auch ihr neuer Freund findet eine Grenze gut, wie Amira zähneknirschend erklärt: "Ich habe gesagt: Mir ist es doch Wurst, wenn mir jemand etwas für 50 Euro kauft. Aber ich will nicht eingeschränkt sein, ich möchte doch schenken". Doch Christian habe entgegnet: "Für dich ist das vielleicht nicht schlimm, wenn du das für 50 Euro kriegst, aber wenn du wieder so auf die Ka*** haust und mit Helikopterflügen um die Ecke kommst, kommt sich die Person blöd vor."

Amira resümiert - es zählt die Geste und nicht der Preis...