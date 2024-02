Amira Pocher: Liebesurlaub in Paris mit...

Moderatorin Amira Pocher nahm ihre Insta-Crowd mit in die Stadt der Liebe.

Langsam sollen sich die Wogen zwischen Comedian Oliver Pocher und seiner Noch-Ehefrau Amira Pocher glätten. Die Eltern von zwei Söhnen (3 und 4) haben sich vor einigen Monaten getrennt und das ist durchaus (zu) öffentlich von passiert.

Schwierige Trennung

Nun gab es zwischen den beiden erste Annäherungen, Oliver Pocher hält sich auf seinen sozialen Kanälen auch etwas zurück mit gehässigen Bemerkungen. Immer wieder betont Amira, wie schwer es gewesen sei, sich zu einer Trennung durchzuringen, sie habe es sich nicht leicht gemacht.

Unbeschwerte Tage

Nun dürfte die 31-Jährige eine neue Liebe gefunden haben. Alles ist noch ganz frisch, aber mit Moderator Christian Düren und gemeinsamen Freunden war sie bereits in Südafrika. Im Podcast sagte sie darüber: „Es ist sicher kein kurzer Urlaubsflirt, so viel kann ich schon mal sagen“. Nun sollen Amira und Christian wie die Bild berichtet zusammen in Paris einige unbeschwerte Tage verbracht haben...