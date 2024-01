Amira Pocher kuschelt mit TV-Moderator

Amira Pocher gönnt sich derzeit einen Urlaub im schönen Südafrika. In Kapstadt wurde sie eng an eng mit TV-Moderator Christian Düren gesehen.

Amira Pocher (31) macht derzeit Urlaub im Paradies. Sie genießt nach der Trennung von Oliver Pocher (45) die Sonne Südafrikas. "Mein Akku war einfach leer. Ich musste mal was für mich tun", erzählt sie in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Liebes Leben" (Podimo) ihren Fans und Bruder Hima (33).

Laut "Bild" ist Amira mit mehreren Freunden und Bekannten in Kapstadt. Mit dabei soll auch "taff"-Moderator Christian Düren sein. Fotos, die "Bild" vorliegen, zeigen, wie Amira und Christian vertraut über den berühmten Touristen-Markt "The Old Biscuit Mill" schlendern und er sie umarmt.

Eine Augenzeugin behauptet gegenüber "Bild": "Sie haben sich mehrfach geküsst, wirkten sehr vertraut." Amira sei auch von Fans erkannt worden. Sie habe lächelnd Selfies mit ihnen gemacht.

Laut der deutschen Zeitung solllen sich Amira und Christian schon länger über gemeinsame Kollegen kennen. Der ProSieben-Moderator hatte die Kapstadt-Reise bereits seit Längerem gebucht.