× Robbie plant Weihnachts-Wunder in Schladming

Am Donnertag lieferte Robbie in Schladming trotz Minus-Temperaturen das heißeste Ski-Opening. Am Freitag will er noch eines draufsetzen: mit dem Weihnachts-Hit „Merry Xmas Everybody“

It’s fucking freezing“ (z.dt es ist Arschkalt). Robbie Williams, winterlich mit Jacket, Schal und Handschuhen adjustiert, brachte es am Donnerstag in Schladming auf den Punkt. Minus 7 Grad. Alles andere als Open Air Konzert Temperaturen. Dennoch heizte er beim Ski-Opening allen ein. 12.000 Fans feierten die Best-Of-Revue „XXV“ mit 17 Mitsing-Hymnen, auch von Oasis ("Don’t Look Back In Anger"), der heiße Popo-Show am Videoscreen und dem emotionalen Seelen-Strip, wo er sogar von Selbstmordgedanken sprach „Ich war echt ein paar Mal knapp dran mir das Leben zu nehmen, aber der Gedanke an euch als meine Fans hat mich gerettet!) Ein Wintermärchen voll mit rot-weiß-rotem Herz: „Schladming ich liebe euch.“ bekundet er dabei immer wieder. Und „Österreich: ich bin euer Sohn!“ © TZOe Zeidler-Künz × © zeidler × Besser geht es kaum! Doch Robbie will sich nun sogar selbst übertreffen und plant für das zweite Konzert nun sogar eine ganz spezielle Weihnachts-Überraschung: Beim Soundcheck wurde „Merry Xmas Everybody“ geprobt und dann auch statt „No regrets“ auf die Setlist geschrieben. Also gut möglihc, dass er heute schon bei uns und mit uns Weihnachten musikalisch vorfeiert. © TZOe Zeidler-Künz × Die Idee dazu hat ihm übrigens ÖSTERREICH beim letzten Interview gegeben. Auf die Frage „Wie schaut’s in Schladming mit einem Ihrer Weihnachts-Songs aus?“ meinte Robbie euphorisch „Das könnte ich wirklich tun. Eine gute Idee. Danke, dass sie mich daran erinnert haben.“ © Leutgeb Entertainment Group × Klaus Leutegb mit Sonja und Gerry Friedle beim Robbie-Konzert Eigefädelt wurde Robbies Schladming-Coup von Veranstalter Klaus Leutgeb, dem dafür LH Christopher Drechsler beim VIP-Empfang vor 500 Promis aus Politik, Kultur, Sport und Wirtschaft mit einer emotionellen Rede dankte. Und Leutgebs-Familie mit einem gemeinsamen Konzert-Besuch: Schwägerin Sonja Kien-Friedle und ihr Gerry, DJ Ötzi, der von Chis Steger im Vorpgramm ganz hingerissen war, rockten mit ihm bei der Hit-Show ab. © Leutgeb Entertainment Group ×