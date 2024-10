Andrea Berg im Bikini: Fans flippen aus!

Die Schlagersängerin entspannt gerade am weißen Sandstrand - auch ihre Follower genießen den Ausblick

Kaum zu glauben, dass dieser Traumkörper 59 Jahre alt ist. Schlagersängerin Andrea Berg teilt auf Instagram Fotos aus ihrem paradiesischen Urlaub - vermutlich auf den Malediven. Die Auszeit gönnt sich Berg kurz nachdem es einen Shitstorm für sie hagelte. Am 4. Oktober erzählte die Musikerin, dass sie nie ohne Alkohol auf die Bühne gehe und warum.

Fans rasten aus: "Du siehst scharf aus"

Auf einem Schnappschuss sieht man Andrea Berg in einem weiß-roten Bikini aus dem Wasser laufen. Dabei erinnert sie an ein Bond-Girl. Ihre schlanke Silhouette wird sanft vom Sonnenlicht umschmeichelt.





"Der letzte Tag im Paradies", schreibt sie dazu. Ihre Fans können ihren Augen kaum glauben. "Welch ein Body", "Schönheit" und "Andrea! Du siehst scharf aus!" waren nur drei der zahlreichen Kommentare unter den traumhaften Bildern. In der Slideshow entdeckt man auch gemeinsame Bilder mit Bergs Mann Ulrich Ferber. Ganz romantisch kuscheln die beiden in den Sonnenuntergang.





Andrea Berg veröffentlicht am Freitag ihr neues Album: "Seid gespannt!" Eine erste Hörprobe gab es dann heute (17.10.) auch gleich auf Instagram. "Ganz ehrlich, was für ein Song. Ich komme auf deinem Album nicht weiter als Song 2, weil der einfach so gut ist", schwärmt ein Fan.