Andrea Berg spricht über ihr Liebesleben

Sie steht seit 30 Jahren auf der Bühne und singt in Hits wie "Ich würd's wieder tun" über Liebe und Sex. "Komm, lass uns heut‘ Nacht wieder Funken sprühen, bis der ganze Himmel brennt“ oder „Es ist jede Sünde wert. Lass mich einfach fallen, nur der Mond schaut zu“ ist etwa eine der Text-Passagen aus dem Hit.

Jetzt plauderte Berg im deutschen "Südkurier" über ihr eigenes Liebesleben. "Ich schreibe immer schon sehr gerne diese poetischen, romantischen Zeilen. Ich kann mich da richtig austoben", mein Berg, die es überhaupt nicht schwer findet, den Sex in ihren Songs zu beschreiben. Im Gegenteil - Berg macht es viel Spaß ihre Fantasien in den Liedern auszuleben. Und wie hält sie es mit ihrem Ehemann Ulirch Ferber? "Auch bei uns brennt nicht jeden Tag der Himmel. Umso wichtiger ist es, dass du als Paar die Romantik am Leben erhältst, das muss wirklich unbedingt sein", so die Chart-Stürmerin.

Andrea Berg und ihr Uli sind seit 15 Jahren verheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden 2003, als sie in seinem Hotel in Aspach auftrat. Es war Liebe auf den ersten Blick.