Apache 207 ist neue Nummer 1

Nach RAF Camora ist er der neue Star am Deutsch-Rap-Himmel. Der türkischstämmige Künstler Apache 207 lässt derzeit die Konkurrenz hinter sich. Nachdem sich sein erstes Album Treppenhaus in Deutschland an die Spitze der Albumcharts gesetzt hat, erklimmt es auch hierzulande Platz 1. Dazu hat der smarte Sänger gleich drei Singles in den Top Ten der Charts.

Live-Erlebnis

Nachdem seine für heuer geplante Tour wegen Corona ausfiel, dürfen sich Fans zum Jahresbeginn 2021 auf ihr Idol freuen. Neben ausverkauften Shows in Deutschland kommt Apache 207 am 10. Jänner auch in die Wiener Stadthalle.

Album-Top-3 der Woche