× Anreise-Start beim Nova-Rock

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird angeraten. Wer dennoch mit dem Auto über die Ostautobahn kommt, sollte sich rechtzeitig auf der richtigen Spur einreihen.

Das Nova Rock (11.-14. Juni) verspricht einen fulminanten Auftakt der österreichischen Festivalsaison. Es werden über 200.000 Besucher:innen erwartet, die ab heute anreisen.

Tipps und Infos zur entspannten Anreise

Der ÖAMTC ist auch heuer wieder mit einem mobilen Pannenstützpunkt vor Ort, um im Fall der Fälle rasch Hilfe leisten zu können. Die Anreise wird sich auf die nächsten Tage verteilen. Die Ost Autobahn (A4) ist die direkte Zufahrt zum Festivalgelände, die Abfahrt Nickelsdorf führt zu den Pannonia Fields.

© APA/Manhart ×

Sollte der Andrang sehr groß sein, wird bei Bedarf über die Autobahnabfahrt Mönchhof umgeleitet. Der ÖAMTC ersucht, besonders vorausschauend zu fahren und sich vor der Ausfahrt zeitgerecht rechts einzureihen, um abrupte Spurwechsel zu vermeiden.

Wer Festivalbesucher:innen zum Nova Rock bringen oder abholen will, kann am Sportplatz Nickelsdorf den „Kiss and Ride“-Parkplatz benützen. Von dort geht es via Shuttle Bus direkt zum Haupteingang. Kurz vor dem Gelände gibt es einen neuen Taxistand für Uber und externe Taxiunternehmen. Fixpreise sind nur bei den gekennzeichneten "Nova-Rock-Taxis" garantiert.

Am besten in den Sonderzügen anreisen

Für alle, die möglichst stressfrei zum Nova Rock Festival möchten, empfiehlt sich die öffentliche Anreise. Es gibt zahlreiche Angebote mit Zug und Bus.Eigene Nova Rock Sonderzüge verkehren ohne Zwischenstopps zwischen Wien Meidling und Nickelsdorf. Mit Bussen kann man aus zahlreichen Städten zum Festival fahren. Shuttlebusse pendeln zwischen dem Bahnhof Nickelsdorf, Nickelsdorf Ortsmitte und dem Festivalgelände auf den Pannonia Fields II.