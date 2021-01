Schauspieler und Frauenschwarm Florian David Fitz wurde bereits letzten September heimlich Vater!

Das Jahr 2020 wollen viele am besten vergessen Für Schaupieler Florian David Fitz hingegen ging ein lang ersehnter Wunsch endlich in Erfüllung. Der 46-Jährige wurde Vater! Wie jetzt bekannt wurde, soll er bereits letzten September Zwillinge bekommen haben. Seine Söhne Noah und Paul Fitz kamen in der amerikanischen Kleinstadt Mason City in Iowa zur Welt. Aufwachsen werden sie bei Papa Florian in München. Über die Mutter der beiden ist nichts bekannt.

Kinderwunsch

Fitz hält sein Privatleben streng geheim. Doch seinen Kinderwunsch ließ er bereits in einem "Bunte"-Interview 2018 durchsickern. "Ja, ich möchte sehr gerne Kinder haben", sagte er damals. Jetzt hat er es geschafft. Über die Mutter der beiden Buben ist nichts bekannt. Dennoch muss der Neo-Papa sich nicht gänzlich alleine um die Kinder kümmern. Wie es heißt, werden ihm Freunde und Familie bei der Betreuung unter die Arme greifen.

Fan-Liebling

Florian David Fitz zählt zu den beliebtesten Schauspielerin im deutschsprachigen Raum. Mit seinen Rollen in "Doctor's Diary", "Vincent will Meer", "Das perfekte Geheimnis" oder "100 Dinge" eroberte er die Herzen Tausender Fans. Jetzt hat er wohl die Rolle seines Lebens ergattert und da gibt es nur zwei Herzen zu erobern...