Bei „Bauer sucht Frau“ lernte Maik Gebauer seine große Liebe kennen. Jetzt starb der TV-Landwirt mit nur 50 Jahren.

2007 wurde Maik Gebauer als TV-Bauer auch in Österreich bekannt. In der RTL-Show lernte der Bauer aus dem deutschen Harz seine spätere Frau Judith kennen und lieben. Das Paar heiratete nur ein Jahr später teilten ihr Glück am zehnten Hochzeitstag mit der Öffentlichkeit.

14 gemeinsame Jahre

Bei einem „Bauer sucht Frau“-Spezial „Hochzeitsglück auf dem Land“ zeigten die beiden, wie sehr sie sich liebten. „Mein Maik ist der Richtige für mich“, sagte Judith damals, und auch Maik schwärmte von seiner Frau. "Wenn ich darüber nachdenke, was wir zusammen erlebt haben, bin ich einer der glücklichsten Menschen, weil ich Judith an meiner Seite hatte."

Nun starb Maik Gebauer im Alter von nur 50 Jahren. Das bestätigte seine Frau Judith gegenüber der BILD. Über die Todesursache ist nichts bekannt.