Becker-Hochzeit: Wer wird von der Familie dabei sein – und wer nicht?

Tennisstar Boris Becker und seine Verlobte Lilian de Carvalho Monteiro planen eine opulente Herbsthochzeit in Portofino – eine Veranstaltung, die bereits für viel Gesprächsstoff sorgt.

Die Hochzeitsplanungen von Tennislegende Boris Becker (56) und seiner Verlobten Lilian de Carvalho Monteiro (34) schreiten zügig voran. Medienberichten zufolge soll das Paar im Herbst in Portofino heiraten, und die Einladungen sind bereits verschickt.

Das Ereignis könnte die prominenteste Hochzeit des Jahres werden, doch die Gästeliste sorgt bereits für Spannungen. Beispielsweise soll Beckers Tochter Anna Ermakova (24) keine Einladung erhalten haben, was angesichts ihres distanzierten Verhältnisses zu ihm nicht verwunderlich ist.

Welche Ex-Partnerin ist dabei?

Auch die Frage, welche seiner Ex-Partnerinnen dabei sein werden, sorgt für Gesprächsstoff. Sandy Meyer-Wölden (41) wird nicht erwartet, und es gilt als unwahrscheinlich, dass seine Ex-Frau Lilly Becker (48) nach Italien reist, da ihre Scheidung erst vor kurzem abgeschlossen wurde. Hingegen steht fest, dass Barbara Becker (57), eine weitere Ex-Frau von Boris, eingeladen ist. Barbara und Boris haben ein gutes Verhältnis und unterstützen sich gegenseitig. Trotz der schwierigen Scheidung im Jahr 2001 haben die beiden es geschafft, ein freundschaftliches Miteinander aufzubauen.

Die Trennung liegt mehr als zwei Jahrzehnte zurück, und alte Konflikte scheinen längst überwunden. Mit Barbara an seiner Seite bei der Hochzeit könnte Becker das Bild einer gelungenen Patchwork-Familie präsentieren. Interessanterweise verstehen sich Barbara und Lilian sehr gut. Ende Juli traten die beiden sogar gemeinsam bei einer Kunstausstellung von Beckers Sohn Noah (30) in Berlin auf – Boris war zu der Zeit in Paris, wo er sich mit den Vorbereitungen für die Olympischen Spiele beschäftigte. Barbara beschrieb ihre Beziehung zu Lilian als „ein starkes Team“.

"Das Becker Team"

Boris und Barbara waren von 1993 bis 2001 verheiratet und haben zwei Söhne, Noah und Elias (24). In den 1990er Jahren galten sie als das Traumpaar, doch die Ehe endete nach Boris' Affäre mit Angela Ermakova (56), bei der Tochter Anna gezeugt wurde. Trotz der Trennung blieben Boris und Barbara durch ihre gemeinsamen Söhne stets verbunden.

Vergangene Woche verbrachte Boris Urlaub mit seinen drei Söhnen, Noah, Elias und Amadeus (14), der aus seiner Ehe mit Lilly stammt, in Portugal. „Das Becker-Team“ kommentierte er stolz ein Foto auf Instagram. Jetzt, nach den Sommerferien, rücken die Hochzeitsvorbereitungen für die Feierlichkeiten in Italien in den Fokus.