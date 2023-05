Becker-Tochter Anna gewinnt ''Let's Dance''

Es war ein Herzschlagfinale bei ''Let's Dance'', denn trotz Punkterekord brachten erst die Stimmen der Zuschauer die Entscheidung.

Anna Ermakova (23) hat die RTL-Tanzshow "Let's Dance" gewonnen. Die Tochter des früheren Tennisstars Boris Becker und des Models Angela Ermakova (beide 55) erhielt mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36) am Freitagabend im Finale die meisten Zuschauerstimmen. Die 23-Jährige nahm die Trophäe fröhlich kreischend entgegen. Sie knackte zugleich einen Rekord bei den Jury-Noten: Sie übertraf im Finale nämlich die Serie der zehn Bestbewertungen von Ella Endlich.

Anna Ermakova und Valentin Lusin

Ermakova schwebte bei der Live-Sendung unter anderem in einem Freestyle-Auftritt als Alice im Wunderland über die Tanzfläche. Zuvor hatte sie mit Lusin einen leidenschaftlichen Tango und einen langsamen Walzer in Perfektion hingelegt. "Ich bin von England nach Deutschland gekommen, um zu tanzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier mit so offenen Armen aufgenommen werde", sagte das Model sichtlich gerührt in einem Sprachmix aus Deutsch und Englisch.

Anna Ermakova und Valentin Lusin bei ihrer Performance in der Final-Show.

Ermakova verwies die Schauspielerin und Youtuberin Julia Beautx (24) mit deren Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (35) auf Platz zwei sowie den Ex-Kunstturner Philipp Boy (35) mit Profitänzerin Patricija Ionel (28) auf Platz drei. Erstmals seit 2018 standen zwei Frauen im Finale.