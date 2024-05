Becker-Überraschung in Cannes: Verlobung mit Lilian

Überraschender Auftritt von Boris Becker in Cannes. Die Tennis-Legende stand plötzlich am roten Teppich.

Sein Kommen beim Filmfestival in Cannes war lange unklar, obwohl das ehemalige Tennis-Ass Boris Becker auch bei einem Film mitwirkte. Der Überraschungseffekt war entsprechend groß, als Becker gemeinsam mit Freundin Lilian de Carvalho Monteiro (33) auftauchte - mit einem Ring am Finger!

Gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung bestätigte Becker: Ja, das Paar hat sich verlobt! Wo und wann der Antrag stattgefunden hat, darüber hält sich Becker bedeckt: Das ist Privatsache.

Lilian und Becker sind seit 2020 liiert. Sie blieb auch an seiner Seite, als Becker eine mehrmonatige Gefängnisstrafe absitzen musste. Mittlerweile leben die beiden in Mailand, von wo aus sie nach Cannes reisten.

Becker wirkte bei der Dokumentation "Nasty - More than just Tennis" mit. Der Film handelt vom Leben des ehemaligen rumänischen Tennis-Spielers Ilie „Nasty“ Nastase.