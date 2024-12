Beerdigung: Boris Becker postet emotionalen Abschied von Mama Elvira

Auf Instagram gibt die Tennis-Legende Einblick in die Trauerfeier für Mutter Elvira. Beckers Gattin saß dabei in der ersten Reihe. Andere fehlten.

Erst vor wenigen Tagen (am 21. November) schloss Boris Beckers (57) Mama Elvira (†89) für immer die Augen. Einen Tag später feierte der Tennis-Held seinen traurigsten Geburtstag mit schönen Erinnerungen an seinen Lieblingsmenschen: "Ich habe dir alles zu verdanken, was ich im Leben erreicht habe", schrieb er auf Instagram. Am vergangenen Samstag (30. November) wurde Elvira dann beigesetzt. In den sozialen Medien gibt Becker Einblick in die Trauerfeier.

Familie nicht komplett

"In Liebe und Dankbarkeit. Sabine Boris und Lilian, Vincent, Carla, Noah, Elisa, Anna, Amadeus", ist auf den Blumenkränzen zu lesen. Die Bilder zeigen jedoch, dass nicht annähernd die ganze Familie gekommen ist, um Abschied zu nehmen. In der ersten Reihe saßen jedenfalls Boris und seine Gattin Lilian. Dahinter waren Beckers Kinder zu entdecken. Zumindest seine Söhne. Denn Tochter Anna Ermakova blieb dem Begräbnis fern.

Die Gedanken der Fans sind bei Boris und seiner Familie: "Lieber Boris, alles erdenklich Gute und mein herzlichstes Beileid. Eine Mutter zu verlieren ist das Schlimmste für ein Kind, für dich als Sohn", schreibt ein Follower. Unzählige Beileidsbekundungen finden sich hier.