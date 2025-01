Bei Silbereisen-Show: TV-Star macht sich über Melissa Naschenweng lustig

Ein TV-Moderator belustigt sich an eine technischen Panne während dem Auftritt von Melissa Naschenweng bei der "Schlagerchampions" von Florian Silbereisen.

Bei der "Schlagerchampions" kam es nach knapp 30 Minuten zu einer Technik-Panne, bei welcher der Moderator Florian Silbereisen (43) improvisieren musste. Die Leidtragende von der Panne war der Schlagerstar Melissa Naschenweng (34). Sie saß währenddessen auf einer Schaukel mit in der Luft und musste warten bis die Show weiterging. Ein TV-Star nahm sich dies zum Anlass. um sich über die ganze Situation lustig zu machen.

Sebastian Pufpaff witzelt über Panne

Der Moderator Sebastian Pufpaff machte sich in der neuen Folge "TV Total" (15. Jänner 2025) über die ganze Situation um Florian Silbereisen und der "Schlagerchampions" lustig. Gleich zur Beginn seiner Show kommentierte er: "Keine Liveshow ohne Panne. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche."





Pufpaff führte seinen Beitrag folgend fort: „Und bei ‚Schlagerchampions‘ da hat es leider Melissa Naschenweng erwischt und dabei hatte sie sich so dolle auf ihren Auftritt vorbereitet.“ Er beschreibt seinen Zuschauern, was während der Liveshow passiert ist. Danach zeigte Pufpaff die Szene mit der Panne. Im Videobeitrag wurde gezeigt, wie Melissa Naschenweg auf ihrer Schaukel ratlos wartete bis die Show weiterging.

Währenddessen versuchte Florian Silbereisen das Publikum zu unterhalten. Er stimmte unter anderem Andreas Gabaliers "Hulapalu" an, über was sich Sebastian Pufpaff gleich lustig gemach hat: „Weiß ich nicht, damit hätte Florian Silbereisen das Niveau eines Drei-Sterne-Clubanimateurs erreicht. Herzlichen Glückwunsch, ist ja fast eine Beförderung."

Auch Melissa Naschenweg bekam ihr Fett weg. Er kommentierte: „Ich meine, sie hätte da oben auch live singen können. Wenn sie den Text könnte – und ihr eigenes Lied kennt.“. Pufpaff setzt fort und sagte: „Da hat Melissa Naschenweng ihren großen Auftritt und stattdessen singt Florian unter ihr Andreas Gabalier. So stelle ich mir die Schlager-Hölle vor.“

Er findet die Schlagersängerin schaue aus, als wenn sie in einem Skilift worden wäre.