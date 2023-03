Bettina und Christian Wulff heiraten zum dritten Mal

Die erneute Hochzeit des deutschen Ex-Bundespräsidenten und seiner Ex- und jetzt Wieder-Ehefrau fand bereits am Samstag statt, wie ''RTL'' berichtet.

Bettina und Christian Wulff sind wieder verheiratet. Das Paar soll sich in den Herrenhäuser Gärten in Hannover am vergangenen Samstag erneut das Jawort gegeben haben. Bereits 2008 heirateten die beiden – die Ehe hielt fünf Jahre, dann trennten sie sich. Zwei Jahre später kamen sie sich wieder näher, bis sie schließlich 2015 wieder zusammenzogen. Die beiden heirateten erneuet – dieses Mal kirchlich. Doch nach zweieinhalb Jahren ließen sie sich wieder scheiden und hatten sogar neue Partner. Doch 2021 gab es das große Liebes-Comeback von Bettina und Christian Wulff.

Bettina und Christian Wulff haben eine ungewöhnliche Beziehungschronologie:

2008: Erste Hochzeit – standesamtlich

Trennung 2012

Liebes-Comeback 2015 – kirchliche Trauung

Scheidung 2020

Drittes Liebes-Comeback 2021

Dritte Hochzeit 2023

Am 18. März 2023 heirateten Bettina und Christian Wulff zum dritten Mal. Die Hochzeit fand laut "RTL" in den Herrenhäuser Gärten in Hannover statt. Bettina Wulff habe ein weißes, schlichtes Kleid getragen. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre dritte Eheschließung aber noch nicht.