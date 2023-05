Blaues Auge bei Marc Terenzi: Sex-Unfall soll schuld sein

Skandal um Verena und Marc: ''Sex-Unfall'' als Ausrede für blaues Auge?

Das einst verliebte Paar, Verena Kerth (41) und Marc Terenzi (44), sorgt erneut für Aufsehen. Hinter den glücklichen Posen und verliebten Blicken verbirgt sich eine düstere Seite ihrer Beziehung.

Vorwürfe von Gewalt, Exzessen mit Alkohol und Drogen sowie eine toxische Beziehung, aus der Marc nicht entkommen kann - all das wollen die beiden Stars nicht wahrhaben. In einem neuen Interview mit RTL versuchen sie nun, reinen Tisch zu machen und präsentieren eine erstaunliche Ausrede.

Ein angeblicher Sex-Unfall?!

Das geplagte Paar ließ sich in einem Münchner Hotel von RTL interviewen, um öffentlich Stellung zu beziehen und mit den Gerüchten der letzten Wochen aufzuräumen. In dem Video sind sie eng aneinander gekuschelt auf einem Sofa zu sehen. Er trägt Schwarz, sie ein kurzes Kleid und hohe Stiefel. Alles scheint darauf hinzudeuten, dass zwischen ihnen die Welt in Ordnung ist...

"Wir nehmen das, was gerade passiert, sehr persönlich", erklärt Marc Terenzi. Gemeinsam mit seiner Verlobten äußert er sich auch zu den blauen Flecken, die er bereits mehrfach aufwies.

Die Behauptungen über gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen ihm und Verena bestreitet Marc weiterhin vehement. Das Paar behauptet erneut, dass eines seiner blauen Augen von einem misslichen Badezimmer-Unfall stammt.

Aber das ist noch nicht alles: Marc behauptet auch, dass er bei einer intimen Begegnung ein blaues Auge davongetragen habe. Wie bitte? Diese Geschichte ist neu!

"Lassen Sie mich das erklären... ein sexueller Unfall", versucht Marc in dem RTL-Interview mit einem Lachen zu erklären, wie er zu seinem zweiten blauen Auge kam. Und Verena? Sie lacht mit. Doch weitere Details zu diesem "Sex-Unfall" gibt es nicht...

Im RTL-Interview inszenieren sich Marc und Verena als glückliches Paar, das kaum fassen kann, was über sie gesagt und gedacht wird.

"Wenn ich gehen will, dann gehe ich."

Sie beklagen "Rufmord" wegen eines älteren Videos, in dem Verena Marc eine Ohrfeige gibt. Auch die Aussagen von Marcs Ex-Freundin Mandy Johnson (38), die behauptet, dass Verena ihren Verlobten schlägt, sorgen für Aufsehen. Und dann sind da noch die Vorwürfe, dass das Paar nur noch zusammen ist, um lukrative TV-Deals abzuschließen.

All das und mehr tun die beiden als "Schwachsinn" ab. Marc behauptet, dass er nicht in der Beziehung gefangen sei und betont: "Wenn ich gehen will, dann gehe ich."

Immer wieder schauen sie sich an, lachen zusammen, küssen sich und halten Händchen. Doch selbst für einen Laien ist offensichtlich, wie verzweifelt Marc und Verena versuchen, mit diesem RTL-Interview alle Vorwürfe aus der Welt zu schaffen.