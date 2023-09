'Blümchen' hat wieder geheiratet

Sängerin Jasmin Wagner hat zum zweiten Mal "Ja" gesagt, wie sie auf Instagram verrät

Am Wochenende war es soweit: Jasmin Wagner alias "Blümchen" trat erneut vor den Traualtar. 200 Hochzeitsgäste kamen dafür in einem Herrenhaus in Schleswig-Holstein zusammen. Wagner zeigt erste Fotos auf Instagram. Diese Möglichkeit nutzt sie auch gleich, um sich bei allen zu bedanken, die ihren schönsten Tag so unvergesslich gemacht haben. "Zeit Danke zu sagen! Meine Traumhochzeit war nur möglich durch die wunderbare Zusammenarbeit und den kreativen Austausch (..)"

Wie Wagner mit ihrem Instagram-Posting verrät, fand die Trauung im Restaurant "Goldschätzchen" in der Nähe von Hamburg statt. Im Beitrag bedankt sie neben den Gastronomen auch bei ihren Hochzeitsplanerinnen, ihrem Make-up-Artist Georgios Gogo Tsialis und beim Brautmodengeschäft "Yes to the Dress", von dem ihr weißes Spitzenkleid stammt. Nur ihren nunmehrigen Ehemann will Jasmin weiterhin nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Er ist nicht auf den Bildern zu sehen.