Boris Becker zittert vor Knast

Wegen Insolvenzverschleppung drohen dem Ex-Tennis-Star bis zu 7 Jahre Haft.

Spannend. Es waren über 20 Anklagepunkte gegen Boris Becker, über die ein Londoner Gericht verhandelte. Schuldig gesprochen wurde Becker in vier Punkten, darunter wegen der Nicht-Deklaration einer deutschen Villa im Insolvenzverfahren sowie Überweisungen von fast 400.000 Euro u. a. an seine Ex-Frauen und den Besitz von 75.000 Aktienanteilen an einer IT-Firma.

Heute soll die Richterin das Strafmaß im Prozess verkünden. Im schlimmsten Fall drohen dem einstigen Wimbledon-Sieger bis zu sieben Jahre Gefängnis.

Traurig. Die letzten Tage vor dem heutigen Gerichtstermin verbrachte Becker im Kreise seiner ­Familie. Mit Ex-Frau Lilly und Sohn Amadeus machte er einen Spaziergang durch London und ver­abschiedete sich im Anschluss mit feuchten Augen von ihnen. Emotional wurde es auch beim Abschied von seiner neuen Liebe Lilian de Carvalho Monteiro am Mittwoch.

Es könnte das letzte Treffen für sehr lange Zeit gewesen sein.