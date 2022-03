Botox-Panne für Heidi Klum

Supermodel Heidi Klum war diese Woche bei Jimmy Fallons "The Tonight Show" zu Gast und schockte die Fans mit irrer starren Mimik

Eigentlich ging es darum, Klums Song "Chai Tea with Heidi" zu promoten, doch der Auftritt der Model-Mama in der "The Tonight Show" brachte ein anderes Thema auf. Auf Instagram postete Heidi Klum selbst einen Videoausschnitt vom Interview mit Jimmy Fallon und dem fragwürdigen Gesangsauftritt der Neo-Sängerin. Doch das war nicht das einzig fragwürdige an diesem Abend.

Heidi komplett verändert

Die Fan-Kommentare unter dem Videobeitrag sind alles andere als freundlich für Klum: "Wow sie sieht so anders aus. Sie hätte es nicht nötig etwas machen zu lassen", schreibt einer. Eine andere Userin ist ebenso enttäuscht: "Das ist nicht mehr Heidi. Sie hätte nicht zu sehr auf Botox setzen sollen." Klum war bisher immer für ihre Natürlichkeit bekannt. Das Model hatte mit 48 Jahren auch so keine Falten. Jetzt fürchten ihre Fans, dass Heidi bald aussieht wie Christie Brinkley oder Courtney Cox. So viele Stars sind schon vor ihr in die Botox-Falle gestolpert.