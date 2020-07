Brad-Pitt-Freund tötete seine Partnerin

Berlin. Am Mittwochabend soll der bekannte Fotokünstler Saul Fletcher – ein Kumpel von Hollywoodstar Brad Pitt – die Mutter seiner Tochter in einer Wohnung in Berlin-Moabit umgebracht haben, wie "Bild" berichtet. Vier Stunden später richtete sich der Killer selbst in einer Ferienwohnung am Rochowsee (Brandenburg).

Fletchers Tochter alarmierte um 23.15 Uhr die Berliner Polizei und sagte, dass ihr Vater sie angerufen und gestanden haben, dass er ihre Mutter umgebracht habe. Die Beamten fuhren zur angegebenen Wohnadresse und fanden eine Frauenleiche vor. Das Opfer wurde offenbar erstochen.

Saul Fletcher, der vergangenes Jahr auf der Biennale in Venedig fröhlich lachend und scherzend mit Brad Pitt durch die Gondelstadt flanierte, war fast filmreif nach der Bluttat in seinen Porsche 911 gesprungen und losgerast.

Die Polizei fahndete nach Saul Fletcher, der bereits auf der A24 Richtung Norden war. Er fuhr zu seinem Gartengrundstück in Rochowsee. Dort fanden ihn die Beamten tot in der Garten-Laube. "Es gibt keinen Hinweis auf Fremdverschulden derzeit", teilte ein Sprecher der Brandenburger Polizei mit. Deshalb gehen Berliner und Brandenburger Polizei von einem Suizid aus.

Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

Telefonseelsorge

Wenn Sie unter Selbstmordgedanken oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 142





täglich 0-24 Uhr