Seit vier Jahren schon sind Schauspieler Brad Pitt (56) und Angelina Jolie (45) getrennt.

Brad Pitt: Munkelei über Lieben

Seither wurde oft gemunkelt, dass er mit Alia Shawkat ­liiert sei. Nun sind jedoch ­gemeinsame Fotos mit dem deutschen Model Nicole Mary (geborene Poturalski) aufgetaucht. Die beiden wurden am Flughafen gesichtet und sollen nun in Brads Schloss in Frankreich urlauben.

Nico: Flirt im Lokal von Ehemann

Begonnen, so heißt es, soll die Liaison im Restaurant Borchardt in Berlin haben. Nicoles Mann Roland Mary betreibt das Szene-Lokal, in dem der Schauspieler Stammgast ist. „Nicole hat Brad mit einem Augenzwinkern ihre Nummer zukommen lassen“, verrät eine Insiderin gegenüber Bild. Er habe sich erst nicht gemeldet, doch dann soll es gleich gefunkt haben. Pikantes Detail am Rande: Die Scheidung zwischen Nico und Roland soll noch nicht durch sein, die beiden haben ein Kind miteinander.