Carmen Geiss ätzt gegen Pocher

Die Geissens sind nicht gut auf Oliver Pocher zu sprechen. Vor allem Carmen hat ein Problem mit dem Comedian.

Zur Zeit weilt Oli Pocher mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden in Dubai, wo die beiden auch eine neue Folge ihres gemeinsamen Podcasts aufgenommen haben. Die beiden sind aber nicht die einzige, die gerade in der Wüstenmetropole sind. Auch Lilly Becker erholt sich dort und - Carmen und Robert Geiss.

© Instagram Carmen Geiss und Sandy Meyer-Wölden ×

Letztere haben Pochers Ex Sandy und Becker zu einem Abendessen eingeladen. Als Begleitung wollte Meyer-Wölden Oli zum Dinner mitnehmen und informierte Carmen Geiss. Doch als Pocher bereits im Anzug war und zum Dinner losfahren wollte, kam die Ausladung von den Geissens. "Das hat mir sehr leidgetan, du hast dich schick gemacht, standest da im Anzug, wir wollten ja in ein netteres Restaurant gehen. Du hast dir echt Mühe gegeben. Die Geissens sind ja auch immer schick angezogen", so Sandy im Podcast mit Oli. Der widerum nahm es mit Humor. "Da muss schon einiges dazugehören, wenn ich bei den Geissens ausgeladen werde. Da muss ich es zu was gebracht haben...", scherzt der Comedian.

Carmen Geiss mag Pocher nicht

Der Grund für die Ausladung und das angespannte Verhältnis zwischen Pocher und den Geissens liegt schon einige Zeit zurück. In seiner Spaß-Rubrik "Bildschirmkontrolle" soll er sich vor drei Jahren über die Töchter der Geissens lustig gemacht haben, als diese "sehr ungelenk" Werbung für Sportswear machten.

© Instagram Die Geissens ×

Aber auch wenn Oli nicht beim Dinner dabei war - Gesprächsthema war er dennoch. Laut Sandy soll Carmen Geiss gesagt haben, dass sie sich nicht mit ihm an einen Tisch setzen würde. "Carmen bleibt dabei: Sie kann das handeln, wenn du dich über Erwachsene lustig machst, aber sie fand es als Mutter sch****, dass du die Töchter durch den Kakao ziehst. Die Nummer ist durch", erzählt Meyer-Wölden im Podcast.

© Monika Skolimowska/dpa/Archivbild ×

An eine Entschuldigung denkt Pocher aber nicht. "Bullshit. Warum entschuldigen? Das habe ich damals so gemeint, wie ich es gesagt habe", poltert der Comedian.