Ilka Bessin ist keine gewöhnliche Fitnesstrainerin. Genau das macht sie so gut.

Die Kunstfigur "Cindy aus Marzahn" war eine übergewichtige Langzeitarbeitslose, die ihr Glück bei Männern suchte, aber nur in fettigem Essen fand. Ilka Bessin, jene deutsche Comedy-Ikone, die "Cindy" bis 2016 spielte, geht jetzt in eine ganz neue Richtung: Die 49-Jährige startete am Sonntag ihr zweites Standbein: Fitnessvideos für "Frauen wie sie", also all jene, die nicht unbedingt den Titelseiten der Sportmagazine entsprechen: „Na ja, so quadratisch, praktisch, gut. Mit ein paar Kilos hier und da zu viel. Aber Gott sei Dank sind ja nicht alle Frauen gleich.“, beschreibt Bessin ihre Zielgruppe im Interview mit der deutschen "Bild am Sonntag".

Unter dem Motto "Dein Körper ist auch nur ein Mensch" stellt Bessin mit ihrem Trainer Karsten Schellenberg konzipierte Fitnessvideos nun Fitnessvideos ins Netz, die für alle zugänglich sein sollen. Auf Instagram erklärt sie das so: "Das hat nichts mit Abnehmen zu tun. Wenn das dazukommt, ist das okay, aber ich möchte einfach, dass wir uns alle anfangen, ein bisschen mehr zu bewegen". 30 Tage lang können Fans und, eingefleischte Sportler und Fitness-Neulinge mit der Kabarettistin via Instagram trainieren.

In den Sozialen Netzen kommt das mehr als gut an: "Das ist doch mal Motivation pur. Endlich mal Sport VON normalen Menschen FÜR normale Menschen und nicht Fitness Blogger wo man nicht mitkommen kann. Danke Ilka", schreibt etwa ein Nutzer. Und auch Prominente loben das Konzept: "Sensationell" schreibt Ruth Moschner, und auch Jan Josef Liefers verkündet mit "Team ILKARSTEN!" seine Freude über das Projekt.