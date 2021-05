Lada Gaga - Schwanger nach Vergewaltigung

In der neuen Apple TV+ Doku The Me You Can‘t See“ (deutsch: „Das Ich, das du nicht sehen kannst“) von Prinz Harry (36) und US-Megastar Oprah Winfrey (67) offenbart Lady Gaga ihre grausame Vergewaltigung, nach der sie schwanger wurde.

"Ich war 19 Jahre alt und arbeitete in der Branche, und ein Produzent sagte zu mir: 'Zieh dich aus'", verriet die Sängerin. die mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt. "Und ich sagte nein. Und ich ging, und sie sagten mir, dass sie meine ganze Musik verbrennen würden. Und sie hörten nicht auf. Sie haben nicht aufgehört, mich zu fragen, und ich bin einfach erstarrt und ich - ich kann mich nicht einmal erinnern." "Totaler Mentaler Zusammenbruch" "Zuerst fühlte ich einen kompletten Schmerz, dann wurde ich taub", sagte Lady Gaga. "Und dann war ich für Wochen und Wochen und Wochen krank danach, und ich erkannte, dass es der gleiche Schmerz war, den ich fühlte, als die Person, die mich vergewaltigt hat, mich schwanger an einer Ecke abgesetzt hat." Daraufhin habe sie sich in dem Haus ihrer Eltern übergeben müssen. Mentale Folgen bis heute Bis heute leidet sie an den Folgen der Vergewaltigung. In der Vergangenheit habe sie auch Suizidgedanken gehabt und hatte das Verlangen sich zu verletzen: "Ich wusste nicht, wie ich überhaupt darüber nachdenken sollte, ich wusste nicht, wie ich es akzeptieren sollte, ich wusste nicht, wie ich mir nicht die Schuld geben oder denken sollte, dass es meine Schuld war", sagte sie. "Es war etwas, das mein Leben wirklich verändert hat. Es hat mich komplett verändert."