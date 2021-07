Comeback! Helene Fischer kündigt neues Album an

Die Schlager-Queen liebt Überraschungen und versetzt derzeit ihre Fans in Aufruhr. Sie kündigte ein neues Album an und hat ein Rätsel für ihre Follower parat.

Es ist soweit! Schlager-Queen Helene Fischer hat heute eine neue Single von ihrem neuen Album und damit ihr Comeback angekündigt. "Ich freue mich, dass es die erste Single von mir gibt", kündigt Fischer in einer Instagram-Story an. "Ich habe ja schon viel Zeit damit verbracht meine neue Musik zu produzieren. Ich durfte mir die Zeit nehmen um Songs zu schreiben." Fischer verspricht: "Es wird mein persönlichstes Album ever! Ich will gar nicht so viel verraten." Dann hat Helene ein Rätsel für ihre Fans parat.

"Ich liebe Überraschungen. Es ist kein Solo-Song. Ich habe mir einen Duett-Partner ausgesucht. Ihr dürft jetzt raten und brainstormen, was ihr glaubt, wem ich mir für die erste Single als Duett-Partner ausgesucht habe", so die 36-Jährige. Ihre Fans sind aufgerufen in Fischers Instagram-Story einen Tipp abzugeben.

"Ich habe sehr, sehr viel an euch gedacht"

Helene Fischer richtet emotionale Worte an ihre Anhänger: "Ich habe sehr sehr viel an euch gedacht. Ich freue mich, wenn es endlich wieder losgeht. Ich kann es kaum erwarten, wenn wir uns wieder auf den Bühnen sehen und wenn wir gemeinsam feiern können. Ich weiß nicht, wann es passieren wird, wann dieser Zeitpunkt kommen wird", so Fischer. Eines ist jedoch jetzt fix: Ihr neues Album kommt demnächst.