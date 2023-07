Cora Schumacher zieht jetzt auf OnlyFans blank

Auf der Bezahl-Plattform präsentiert Cora gerne ihre scharfen Kurven.

Heiß. Kurven und Schumacher – das passt zusammen. Die Ex von Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher zeigt ihre gerne hüllenlos. Auf der Erotik-Plattform Only Fans zieht sie blank. Gegenüber Bild verriet sie: „Meine Seite wird zwar freizügig sein, aber definitiv ästhetisch bleiben. Ich liebe meinen Körper und warum soll ich das nicht mit anderen teilen? Das sollte ja eigentlich kein Problem mehr sein seit dem ‚Playboy‘.“ Sie fühle sich einfach pudelwohl in ihrer Haut.

Der frühe Wechsel habe sie stark beeinträchtigt, doch jetzt sei sie glücklich über ihren Körper. „Ich bin nun optimal mit auf mich persönlich dosierten biologischen Hormonen eingestellt worden.“